Дарья Мороз — о комфорте, медитации за рулем и машинах будущего

Дарья, помните свой первый автомобиль?

Да, он достался от мамы по наследству. Это была Mazda 323 очень красивого зеленого цвета, низкая, без рам на стеклах — в те времена это выглядело очень круто. После того как я получила права, папа еще долго помогал мне оттачивать мастерство и ездил со мной по Москве. И как это часто бывает, в день, когда я сказала “папа, хватит! Я буду ездить сама”, села за руль и врезалась, сдавая задним ходом, в клумбу. Помню, как звонила в сервис знакомым и умоляла быстро починить, пока папа не узнал.

У вас недавно закончились съемки в фильме “Мира”, где действия разворачиваются в будущем. А каким вы видите свой автомобиль лет через 10?

Мне бы хотелось машину, которая ездит сама. И, возможно, в следующем десятилетии автомобили будут уже летать. Представляю, как лечу, сидя на заднем сиденье, читаю книжку, сплю, занимаюсь своими делами… Хотя, если посмотреть на некоторые автомобили, можно заметить, что будущее уже наступило: вы видели, например, футуристический дизайн Cadillac Lyriq? Он настолько стильный и технологичный, что его можно снимать в фильме про будущее даже “без грима”.

Сейчас тоже можно всем этим заниматься, если за рулем водитель.

Машина — мое личное пространство, а езда — это своего рода медитация. Я люблю путешествия на дальние расстояния: едешь, думаешь, рождаются новые идеи, и все становится на свои места. У меня есть один проект, который я долго не могла запустить. Уже было несколько сценариев, но все, казалось, не то. И вот еду я на дачу под Псков, и вдруг у меня в голове выстроилась целая история, как должно быть. И таких примеров много, поэтому рулить никому не дам.

Есть мнение, что собаки похожи на своих хозяев. Как вам кажется, эта теория распространяется на машины? По каким критериям выбирали свою?

Я много времени провожу за рулем, и мне необходимо, чтобы в автомобиле было достаточно пространства. Конечно, мне нравится, когда все красиво: подсветка, кожа, широкий дисплей, но при этом мне важно, как машина едет. Я не любитель расслабленного, “диванного”, стиля вождения, у меня он, скорее, московский — наглый, при этом не хамский. Мне нравится именно эта модель Cadillac, потому что автомобиль легко разгоняется, маневренный, отлично держит дорогу и комфортен внутри. В моей жизни было порядка десяти машин, и могу сказать, что этот “американец” похож на меня больше всех. При этом он такой же беленький, как и я. (Улыбается.)

Я знаю, что Cadillac XT5 еще и технически отлично оснащен.

Мне особенно нравится одна функция: когда есть помеха справа или слева, кресло начинает вибрировать. Практически говорит тебе: “Так, дружок, соберись!”. Здесь действительно классный звук, отлично работает автоматический дальний свет, удобный в использовании дисплей, а еще есть приятный бонус — роскошная панорамная крыша.

Даша, продолжите фразу: пробка — время, когда я могу…

Сделать селфи и поиграть в “Дракончика”.

Стиль: Мария Колосовая

Причёска, Макияж: Светлана Шайда

Ассистент Стилиста: Хабиб Сулейманов