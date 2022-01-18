 

Экономист назвал три способа обеспечить себе большую пенсию

18.01.2022, 21:20, Разное
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Экономист Константин Добромыслов рассказал о трех оптимальных способах накопить на достойную пенсию, размер которой позволит удовлетворить не только базовые, но и другие потребности гражданина. Эксперт отметил, что у каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Первым из них специалист назвал правильное вложение денег, которое может обеспечить высокий доход, но требует хорошего знания финансового рынка. Второй способ – воспитание как можно большего количества детей, чтобы они смогли обеспечить человека в старости. Но наиболее эффективным Добромыслов считает “солидарно-распределительный” метод, при которым поколение молодых людей содержит пенсионеров. Он пояснил, что передает телеканал “Царьград”.



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