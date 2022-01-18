Откуда москвичи привозят омикрон-штамм: названы самые “заразные” страны

Представители управления Роспотребнадзора по Москве рассказали, откуда жители города чаще всего привозят с собой омикрон-штамм коронавирусной инфекции COVID-19. В ведомстве отметили, что чаще всего его заносят из четырех стран.

Выяснилось, что чаще всего москвичи заражаются “омикроном” в Турции – 16% от общего объема завозных случаев. На втором месте находятся Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с показателем 11%, а за ними следуют Доминиканская Республика (9%) и Египет (1,4%), передает “Радио 1”.