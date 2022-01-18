 

Актриса из «Папиных дочек» Ольга Хохлова высказалась о харрасменте

18.01.2022, 21:16, Разное
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Ольга Хохлова, сыгравшая в семейном сериале «Папины дочки», пояснила в рамках шоу «О жизни» о харрасменте и своем отношении к данному явлению в мире кино.
Актриса, жена и мать двух дочерей считает, что актриса, будь она молодой или уже зрелой женщиной, имеет право и может говорить «нет» режиссерам, продюсерам и другим мужчинам из киноиндустрии, и даже отказываться от ролей, если не готова принимать их повышенное внимание.

Сама артистка точно знает, что умеет защитить себя, а женскую красоту и привлекательность считает помощниками в профессии и в жизни. Ее удивляет, что в Америке актрисы начинают рассказывать о домогательствах режиссеров через многие годы после происшествий. Хохлова не понимает, почему они раньше молчали, а потом вдруг решили заявить миру правду.

Более того, звезда российских сериалов уверена, что покорное выполнение желаний мужчины и молчаливое согласие с их действиями со стороны актрис подпитывает харрасмент. Для мужчин нормально ухаживать за девушками, но если жительница не хочет личного контакта, она должна отшивать мужчину.

Источник: www.starhit.ru



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