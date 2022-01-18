 

Врачи предупреждают: коронавирус страшнее Альцеймера

18.01.2022, 21:16, Разное
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Известно, что болезнь Альцгеймера разрушительно влияет на мозг человека, но коронавирус, как показали новые исследования, «бьет» по этому органу и когнитивных способностях значительно сильнее.
Специалисты из Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера утверждают, что у пожилых пациентов, перенесших коронавирус, мозг поврежден сильнее, чем от Альцгеймера. Сравнивались показатели больных, у которых до заражения не наблюдалось нарушений в работе мозга, а после – начала развиваться деменция, и тех, у кого уже была болезнь Альцгеймера. Выяснилось, что «корона» наносит больше вреда и имеет более разрушительные последствия для мозга.

В зоне риска находятся не все заболевшие, а только те, у кого болезнь протекает в тяжелой форме. Есть и обнадеживающие данные: поражения мозга в такой ситуации не считаются необратимыми. Функции органа могут восстановиться через какой-то период, но на это может уйти много времени.

Источник: solenka.info



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