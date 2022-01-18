 

Между двух огней: Даня Милохин был замечен с конкуренткой Медведевой

18.01.2022, 21:16, Разное
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Даня Милохин посетил мероприятие, на котором присутствовала фигуристка Алина Загитова. Ребята успели повеселиться и потанцевать. Однако предполагаемая возлюбленная блогера Евгения Медведева на праздник приглашена не была.
На протяжении нескольких месяцев Даня и Женя интриговали зрителей шоу «Ледниковый период» вопросом: есть ли у них любовные отношения? Сами ребята конкретного ответа не давали, но зрители, наблюдавшие их не постановочную страсть в номерах для шоу, сами сделали вывод – есть! Однако по окончанию проекта совместных публикаций тик-токера и фигуристки стало гораздо меньше, и на публике они перестали появляться вместе.

17 января парень был замечен на вечеринке с конкуренткой Жени, фигуристкой Алиной Загитовой. Подписчики предполагают, что у них просто дружеские взаимоотношения. Молодые люди танцевали, общались и фотографировались.

Источник: www.starhit.ru



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