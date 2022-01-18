 

В Афганистане в результате землетрясения погибли не менее 27 человек

18.01.2022, 21:12, Новости дня
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Оба землетрясения (магнитудой 5,3 и 4,9) произошли в отдаленном горном районе в провинции Бадгис на западе Афганистана, сообщает Al Jazeera.

Землетрясения случились после трех дней проливных дождей, из-за которых местные дома на склонах гор оказались особенно уязвимыми. В результате инцидента повреждены более 700 строений.

Жители пострадавшего района рассказали журналистам, что число погибших, скорее всего, значительно возрастет, поскольку многие семьи все еще погребены под завалами.

Контекст:

Al Jazeera отмечает, что Афганистан часто страдает от землетрясений, особенно в горном массиве Гиндукуш, который находится недалеко от стыка Евразийской и Индийской тектонических плит. Землетрясения могут нанести значительный ущерб плохо построенным домам и зданиям в Афганистане. Одно из самых крупных землетрясений в стране датируется 2015 годом – тогда погибли около 300 человек.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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