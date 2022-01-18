 

Второй шанс для Кристины – Личное мнение

18.01.2022, 21:11, Разное
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Чрезвычайно удачно начался год у Кристиночки Асмус. Сначала встретила Новый год на колесе обозрения в Эмиратах, загадала желание и…

И понеслось, в общем, счастье.


Фото: Соцсети

Сперва заболел бывший муж Гарик. Болел тяжело, трудно, с температурой и капельницей.

Кристина немедленно выразила слова поддержки, поздравив бывшего с тем, как он изменился в лучшую сторону.

Теперь же выяснилось, что от Гарика отписалась его нынешняя Кристина — сестра Ковальчук.

Что там загадала Асмус под бой дубайских курантов? Судя по происходящему, то и загадала — личное счастье.

Гарик приходит в себя дома после болезни. Ковальчук отдыхает на Кубе одна, отписавшись от аккаунта ухажёра. Всё, в 20-х годах XXI века это означает если не полный разрыв, то крупную ссору.

Будет ли снова Асмус счастлива с Гариком?

Помыкавшись целый год в профессии, доказав всем (неоднократно), что у неё есть мужик (на самом деле нету), Кристина поняла, как безрассудно она поступила.

Алименты, конечно, Гарик платит, но как же он, гад такой, спокойно дальше продолжил жить? Не хуже, чем Виторган, и даже лучше — у Гарика денег больше.

Кристинка-то думала, страдать Бульдог будет, пока она растёт в своих ролях и купается во внимании олигархов. Ролей не оказалось, мужиков — тоже.

Если Кристина прямо сейчас проявит человеческое участие, придёт к Гарику с банкой малинового варенья, сделает ему компресс, то, как мне кажется, Харламов и не заметит подмены.

Вспомнит потом, через годы, что в 2021 у него была какая-то другая Кристина, но та, старая, так изменилась, окружила таким вниманием, что о той он и забудет вовсе.

Асмус, это твой шанс. В атаку с горчичниками наперевес!

Источник: Лена Миро



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