Мнение: Отъезд в Киргизию

Невероятные киргизы сообщают, что младший брат Назарбаева еще 6 января отвалил из Казахстана в Киргизию, а оттуда отправился в Дубай.

В Кыргызстан вместе с Болатом Назарбаевым – братом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – въехали некие Нурсайын Назарбаев и Бауыржан Нургазыулы – глава футзального клуба «БН Каскелен», сообщает «Радио Азаттық».

«Сразу несколько кыргызстанских пограничников сообщили Азаттыку, что младший брат Назарбаева Болат Назарбаев и «еще пять-шесть человек» пересекли границу Кыргызстана утром 6 января через пограничный пункт Ак Жол. Сотрудники пограничной службы, просившие не указывать их имена, заявили, что «Болата Назарбаева и его окружение встречали люди, близкие к властям Кыргызстана». Азаттык получил копии паспортов самого Болата Назарбаева, а также Нурсайына Назарбаева и Бауржана Нургазыулы, которые, как сообщается, тоже прибыли в Кыргызстан 6 января», – говорится в сообщении во вторник.

Как отмечается, информации о Нурсайыне Назарбаеве в открытых источниках нет.

«Известно, что человек по имени Бауржан Нургазыулы является одним из руководителей рынка «Барыс» в Алматы и президентом футзального клуба «БН Каскелен», основанного в Каскелене Алматинской области», – сказано в сообщении.

Информацию о том, что брат Нурсултана Назарбаева в окружении нескольких человек прибыли из Казахстана в Кыргызстан, подтвердили сразу несколько источников. В аэропорту Бишкека «Манас» ряд неназванных сотрудников уточнил, что «Болат Назарбаев и и еще несколько человек вылетели в Дубай через Кыргызстан». «Самолет Bombardier приземлился в международном аэропорту «Манас» 6 января 2022 года. Он прибыл из Дубая. Кому принадлежит самолет, неизвестно. Кто является пассажирами коммерческого самолета, мы не знаем. Это не входит в наши обязанности», – заявила пресс-секретарь аэропорта «Манас» Алия Курбанова.

Напомним, на фоне последних событий ряд родственников первого президента покинули посты. Так, 15 января с занимаемых должностей освободили двух зятьев Назарбаева – председателя правления АО «КазТрансОйл» Димаша Досанова и председателя правления АО «НК «КазТрансГаз» Кайрата Шарипбаева. Досанов является мужем младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алие Назарбаевой, а Шарипбаев – старшей – Дариге Назарбаевой. 17 января полномочия главы НПП «Атамекен» сложил еще один зять Назарбаева – Тимур Кулибаев, женатый на Динаре – средней дочери первого президента. Также 17 января с поста первого заместителя председателя КНБ президент Токаев снял родного племянника Назарбаева – Самата Абиша. 18 января КазТАГ получил подтверждение от информированного источника, Альжан Имашев (сын главы ЦИК Казахстана Берика Имашева, который приходится сватом Дариге Назарбаевой) освободил пост топ-менеджера «КТЖ – Грузовые перевозки».

Единственной из ближайших родственников Назарбаева во власти сейчас остается его старшая дочь – депутат мажилиса Дарига Назарбаева, которая по «официальной» версии болеет коронавирусом. 17 января агентство КазТАГ выяснило, что вопреки устойчивым слухам Дарига Назарбаева не подавала заявление на сложение депутатского мандата.



Где Назарбаев?

Сам Назарбаев в последний раз официально появлялся на публике в конце декабря 2021 года, и вопреки расхожим версиям о его выезде за рубеж, по данным авторитетного британского издания The Guardian, все еще находится в Казахстане, а борьба за власть в стране продолжается. По данным Financial Times, сейчас 162 человека владеют 55% всех богатств Казахстана, многие из них связаны с Назарбаевым.



Самат Абиша сняли официально только 17 января.

https://qazweek.kz/ru/2022/01/18/%D0%B2-%D0%BA%D1%80-%D1%81-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BA-%D0%B2%D1%8A%D0%B5/ – цинк

PS. Посольство ОАЭ в Казахстане официально опровергло нахождение Елбасы на территории эмиратов.

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