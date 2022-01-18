Власти Петербурга отреагировали на критику Мишустина о борьбе COVID-19 позитивной новостью

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил Санкт-Петербург как один из регионов, где темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией выше, чем по стране. Пресс-служба Смольного практически сразу сообщила, что городская система здравоохранения приведена в состояние повышенной готовности.

В Северной столице за последние сутки зарегистрировали более 4 тысяч новых заболевших. Мишустин акцентировал внимание на том, что в Петербурге также не успевают своевременно рассматривать обращения по проблемам вакцинации.

«Например, в Санкт-Петербурге из почти 1,5 тыс. обращений по проблемам вакцинации или лечения от коронавируса более четверти не рассмотрено в срок», – отметил премьер-министр.

Пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова попыталась сразу же скрыть негативное упоминание за позитивной новостью – городская система здравоохранения риведена в повышенную готовность на фоне распространения штамма «Омикрон».

Чтобы представить градоначальника Александра Беглова в хорошем свете, чиновники Смольного часто используют выгодную для них информацию. Ранее глава региона заявлял, что в городе полностью завершили вакцинацию более 2,8 млн человек, с учетом привитых первой дозой вакцины – 3 млн. Тем не менее, горожане продолжают заболевать из-за непоследовательной антиковидной политики Смольного.