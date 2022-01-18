 

Белый дом допустил отключение РФ от SWIFT

18.01.2022, 20:50, Новости дня
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Администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Ни один из вариантов, на наш взгляд, не исключен. Мы продолжаем тесно консультироваться с нашими партнерами относительно вариантов жестких санкций на тот случай, если РФ вторгнется в Украину», – приводит ее слова РИА «Новости».

В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Европейский союз (ЕС) и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются целенаправленные экономические штрафы против банков России.

В декабре глава Минфина Антон Силуанов заявил, что отключение РФ от системы SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.

Ранее в МИД РФ не увидели реальных перспектив отключения РФ от SWIFT.

Напомним, в МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.



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