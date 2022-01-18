 

В Meta извинились за блокировку страницы российской делегации на переговорах в Вене

18.01.2022, 20:50, Новости дня
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Страница в Facebook делегации из РФ на переговорах в Вене по контролю над вооружениями оказалась заблокирована случайно, это сделали ошибочно автоматическими средствами, сообщили в компании Meta.

В связи с чем, компания позже принесла извинения пользователям за доставленные неудобства.

«Эта страница была отключена по ошибке нашими автоматическими средствами, доступ к ней уже восстановлен. Мы извиняемся перед пользователями за любые неудобства, причиненные этими действиями», – передает ТАСС со ссылкой на представителя Meta.

Напомним, переговоры в Вене состоялись 13 января. О блокировке аккаунта российской делегации на переговорах с ОБСЕ стало известно 16 января. Доступ к странице был восстановлен 17 января после требований Роскомнадзора.

Переговоры в Вене стали третьей частью консультаций РФ и Запада. 



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