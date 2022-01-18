Мнение: Назарбаев воскрес?

Сядет ли Жириновский за то, что «похоронил» Назарбаева?

Первый президент Казахстана, он же Елбасы — лидер нации — Нурсултан Назарбаев появился на людях. И заявил, что он пенсионер и никуда не уезжал. Дословно: «…. сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал».

А еще Назарбаев сказал, что все разговоры про раскол элиты Казахстана – это клевета и провокация: «Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны» — подчеркнул первый президент Казахстана.

Между тем, два дня назад Владимир Жириновский заявил, что Назарбаев умер и его уже похоронили.

В общем, Жириновский повторил «подвиг Муртазина» образца сентября 2008 года.

12 сентября 2008 года я написал в ЖЖ пост, в котором высказал оценочное мнение, написав о том, о чем вся Казань уже второй день шушукалась – что президент Татарстана Минтимер Шаймиев скоропостижно скончался.

Дословно: «…на 72-ом году жизни, во время отдыха в Турции (в Кемере) скоропостижно скончался Минтимер Шарипович Шаймиев.

Честно говоря – не верится. Точнее, не хочется верить. Потому что, если это правда, то начнется такая свара, такая нешуточная борьба за то, чтобы занять освободившееся кресло, что чубы у холопов будут трещать и вдоль и поперек. И именно из-за подобных перспектив, ближайшее окружение Минтимера Шариповича попытается скрыть эту информацию. Чтобы успеть перегруппироваться (вплоть до скоропостижной эвакуации из страны). Именно поэтому официальная информация, думаю, будет не раньше чем через неделю».



отсюда

Этот пост до сих находится там, где и был выложен в 2008 году. В конечном итоге суд не признал эту запись криминальной, посадили меня уже совсем за другое, прежде всего за книгу «Минтимер Шаймиев: последний президент Татарстана». Но основанием для возбуждений уголовного дела была именно запись в ЖЖ. Книгу «подтянули» уже позже.

Вот мне и интересно, в отношении Жириновского тоже будет возбуждено уголовное дело?

На снимке: Нурсултан Назарбаев и Минтимер Шаймиев, которых теперь объединяет и то, что они воскресли после того, как их «похоронили». Фотография отсюда

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