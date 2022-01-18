Мнение: Cкромная дореволюционная архитектура, тоска по городовому и контроль строек дронами

1. В комментариях выложили фотографию типичного дореволюционного дома «с крайне скромными украшениями, доходящими до скупости». Дом был построен в 1914 году, неплохо себя чувствует и сейчас. Там можно снять комнату за 13 тысяч рублей в месяц, «с тихими соседями». Кто-то, вероятно, будет весьма рад такой возможности, ибо прямо через дорогу от дома находится знаменитый петербургский телецентр, тот самый «Чапыгина, 6» из советских телепередач.

Сбоку здание выглядит хуже, чем с фасада: особенно сейчас, когда здание стало историческим, и любой ремонт сопряжён с огромными бюрократическими сложностями. Но здание было очень скромным и изначально. Излишний шик был бы неуместен: здание строили как приют для полицейских, пострадавших в ходе борьбы с преступностью, и для членов их семей. Время было опасное, товарищ Ульянов был далеко не единственным террористом в России. Только за 1901-1911 годы социалистические боевики убили и изувечили больше 15 тысяч человек. Жертвами терактов часто становились полицейские, которых фанатики считали своими естественными врагами.

В советское время здание приюта переделали в общежитие коридорного типа. Там селили сотрудников завода «Красногвардеец», производителя медицинской техники. Если название завода показалось вам подозрительным, то у вас хороший нюх. Действительно, заводы с пафосно революционными названиями — это обычно захваченные большевиками имперские предприятия. Завод «Красногвардеец» был основан по приказу Петра I в 1721 году, потом разросся на целый квартал. Отлично известные петербуржцам Аптекарский проспект и Аптекарская набережная получили своё название именно благодаря заводу.

В 1914 году женское отделение завода (мужчин не хватало из-за войны) производило каждые сутки 18’000 индивидуальных пакетов, 50’000 обыкновенных бинтов, 5000 ватных бинтов, 16’000 компрессов. Тогда завод назывался «Завод военно-врачебных заготовлений».

Сейчас завод по-прежнему работает, выпускает медтехнику: наркозно-дыхательные аппараты, ИВЛ, всякие хирургические приборы и тому подобное. К примеру, аппараты Орфей-М работают во многих ковидных госпиталях, они рассчитаны на круглосуточную вентиляцию лёгких у пациентов.

2. Настроения революционной эпохи. Газетная заметка, написанная вскоре после Октябрьского переворота. Народ тоскует по полиции:

https://monetam.livejournal.com/1792514.html

Полагаю, многие из тех, кто в ноябре 1917-го аплодировал городовому, несколькими месяцами ранее, во время Февральской революции, приветствовали разгон «царской охранки» и «сатрапов режима».

3. Контролировать стройки в Московской области теперь будут с помощью дронов:

https://lenta.ru/news/2022/01/10/dron_method/

С начала 2022 года в Подмосковье решили отказаться от очного контроля подготовительного этапа строительства. Следить за процессом будут дроны. <…>

Отказ от очной проверки коснулся подготовительного этапа работ. С помощью дронов будут делать снимки строительных площадок, после фото автоматически наложатся на план строительства — можно будет увидеть отклонения и несоответствия плану проекта. Строительство разрешат продолжить только в соответствии с документацией.

Дроны также позволят в течение года сократить количество проверок с 3,8 тысячи до 2,8 тысячи. Обычно для очного контроля специалистам требовалось 10 дней, однако технологии сократят длительность проверки. «Дроны сделают ту же работу за один день», — заявил Гарибян.

Было бы неплохо, если бы роботов обучили выявлять строительные косяки не только на подготовительном этапе, но на всех других этапах тоже. Качество строительства у нас теперь заметно выше, чем было в СССР, но вопросов к строителям возникает всё же довольно много.

Опытные люди во время серьёзного ремонта нанимают сейчас не только бригаду строителей, но и специального контролёра, который будет после каждой операции приезжать на объект, чтобы лично проверить качество работ.