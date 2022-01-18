Мнение: О внезапно ожившем «покойнике»… Что будет с Назарбаевым?

«Похороненный» многими казахстанский экс-президент Нурсултан Назарбаев внезапно объявился живым, пусть и — внешне — не совсем здоровым. Тем не менее, он сумел наговорить на видеокамеру пятиминутное обращение к нации, где назвал себя «пенсионером», который заслуженно отдыхает в столице суверенного Казахстана.

Впрочем, и сам этот «заслуженный отдых» во время беспрецедентных беспорядков, и внезапный его перерыв на запись видео — притом что оба события не объяснены ровно никак — вызывают намного больше вопросов…

Но всё-таки, похоже, правы были те, кто назвал первого казахстанского президента «мёртвым» после его совершенно непонятного исчезновения в критический для страны момент. Пусть эта «смерть» оказалась не столько физической, сколько политической. Отец нации, который «пропал» как раз тогда, когда его слово и дело были нужнее всего, действительно становится политическим трупом в глазах той самой кинутой нации. И никакой оживляж по телевизору тут не поможет.

Тем более, что само это «обращение», грубо смонтированное из нескольких дублей, по всей видимости, имело единственную цель: легализовать и легитимизировать переход абсолютной власти в Казахстане к «преемнику». Который, надо отдать ему должное, сумел провести весьма эффектную спецоперацию прямо под носом у своего патрона и его клана. Следствием чего является постепенная капитуляция НАНовских, с каждым шагом становящаяся всё менее почётной.

Некоторые считают, что в обмен на пятиминутку по телевизору Нурсултан Назарбаев получил некоторые «гарантии» личной безопасности от победителя. Другое дело, что все они держатся исключительно на «честном слове» того, кто буквально на днях прежние свои обещания порушил, взяв не вполне законным путём всю полноту власти. Тут нужно напомнить в скобках, что пост главы Совбеза, который остался за первым казахстанским президентом после отставки, по закону является пожизненным и передача председательских полномочий другому лицу ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрена.

Собственно именно такая правовая конструкция давала Нурсултану Назарбаеву самые высокие гарантии личной безопасности. Совбез курирует все силовые структуры, его решения обязательны для всех должностных лиц, включая и президента страны. Последний всего лишь входит в Совет «по должности», наряду с другими официальными лицами — спикерами обеих палат парламента, генпрокурором, премьер-министром и руководителями ключевых министерств и комитетов. В рамках такой системы глава государства подчинён председателю Совбеза, а не наоборот. В сочетании с тем, что на ключевых постах в силовых структурах находились люди, лично преданные елбасы, в том числе его родственники, это позволяло Нурсултану Назарбаеву полностью контролировать лояльность своего сменщика.

Но в итоге «бумажная» конструкция не выдержала испытания временем. Она посыпалась, как только запахло жареным. И все формальные рычаги контроля, а также большинство неформальных, на деле оказались фикцией. Следствием чего и стала нынешняя капитуляция Нурсултана Назарбаева, объявившего себя «пенсионером» аж с 2019 года, как будто и не было его активной роли в казахстанской политике весь этот срок!

Всё это напоминает перевороты в мафиозных структурах, когда молодой дон смещает старого, и большинство подручных того спокойно присягают на верность новому боссу. С той лишь разницей, что до физического устранения несогласных дело не дошло. И в этом контексте судьба Нурсултана Назарбаева внушает определённую тревогу. Ведь теперь он своему преемнику больше уже не нужен — разве что в качестве некоего «исторического символа». Но таковые более востребованы в качестве памятников, нежели «пенсионеров».

В общем, не видать «ожившему» елбасы спокойной пенсии?

А наш-то какие выводы теперь должен сделать?

—