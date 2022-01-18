 

Меган Маркл высказала свое недовольство по поводу фильма ВВС о королевской семье

18.01.2022, 20:34, Разное
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Меган Маркл устроила скандал автору фильма о королевской семье. По словам герцогини, Амол Раджан выставил ее жертвой.
Меган Маркл в прошлом году активно обсуждала с каналом ВВС будущий фильм о королевской семье. Жена принца Гарри лично утвердила темы для работы со своим секретарем. Видимо теперь герцогиня забыла об этом и закатила каналу ВВС скандал.

Меган Маркл выразила свое недовольство по поводу ее образа в фильме. Ей не нравится, что герцогиню показывают в роли жертвы, которая все время страдает от подстав других членов королевской семьи. Она считает, что это выглядит так, будто родные постоянно пытаются «поставить ее на место». Принц Вильям и Кейт Миддлтон тоже негативно высказались о фильме. После этого королевский биограф и консультант Омид Скоби попросил у них прощения.

Создатели фильма уже принести свои извинение жене принца Гарри, но пока не известно, чем обернется этот скандал для автора фильма Амола Раджана. Напомним, что недавно королевская пара уже победила в одном судебном разбирательстве против британских таблоидов.

Источник: www.popcornnews.ru



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