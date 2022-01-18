Иммунолог Болибок рассказал о смертельной опасности крещенских купаний

Врач-иммунолог Владимир Болибок пояснил о смертельной опасности крещенских купаний. Он заявил, что организм человека испытывает сильнейший стресс. В отдельных случаях может произойти остановка сердца.

Из года в год многие православные россияне решаются окунуться в прорубь на Крещение. Медики постоянно предупреждают, что этого нельзя делать без предварительной подготовки. К тому же определенные люди входят в группу риска, не просто так возле купелей дежурят бригады скорой помощи.

Представители Русской православной церкви называют купания необязательными. Если брать условия пандемии, то и вовсе рекомендуется отказаться от них. В некоторых регионах РФ подобные мероприятия отменены. Иммунолог Владимир Болибок рассказал, что купание в ледяной воде представляет собой температурный стресс для организма. В результате происходит выброс адреналина и стероидных гормонов.

Людям, которые имеют хронические патологии, нельзя окунаться в прорубь. В особенности этого не нужно делать при больном сердце и эндокринных проблемах. Принимать участие в купании на Крещение можно только абсолютно здоровым молодым людям.

Люди, которые раз в год купаются в ледяной воде, уверены, что помогают организму. На самом деле это не так. С медицинской точки зрения польза отсутствует, никакого закаливания и оздоровления нет.

Источник: www.gazeta.ru