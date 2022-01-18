 

Полуобнаженная Наталья Рудова рассердилась на зимние холода: “Прогоняю снег!”

18.01.2022, 20:34, Разное
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Популярная актриса Наталья Рудова разместила на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой выразила свое негодование некомфортными зимними холодами. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
В качестве визуальной составляющей публикации Наталья Рудова использовала яркий фотоснимок, являющийся, вероятно, архивным. На нем красавица, одетая лишь в купальник-бикини темного цвета, восседает на ступенях теплого бассейна, а на горизонте виднеется голубое летнее небо с белоснежными облаками. По всей видимости, эффектное фото было снято артисткой ранее во время одной из поездок на курорт и теперь весьма пригодилось для её максимально красноречивого недовольства надоевшими морозами. “Официально! Мне надоела зима! Этим фото прогоняю снег, мороз и день серого цвета! Кто тоже хочет тепло?” – такой эмоциональной тирадой сопроводила снимок хозяйка аккаунта.

Изображение взято с: [email protected]
Стоит отметить, что очень многие фолловеры Рудовой выразили с ней полную солидарность и изъявили готовность “хоть сейчас” отдаться прелестям жаркого солнца и теплых морских волн. Впрочем, другие поклонники, похоже, и забыли о теме лета, очарованные стройной фигурой любимицы: лента комментариев публикации быстро наполнилась большим количеством искусных комплиментов и “влюбленных” эмодзи. К слову, всего за пару часов после опубликования пост набрал более 40 тысяч “лайков”.



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