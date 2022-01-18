Полиция в Приморье массово задерживает людей, раздевающихся на фоне крестов

По всему Приморью и части Хабаровского края прокатилась волна ночных задержаний. Полиция доставляет в отделы граждан, раздевающихся до белья на фоне православной символики.

Случаи, когда россияне фотографируются полуобнажёнными на фоне церквей, часовен и крестов, фиксировались и ранее. В таких случаях хулиганов быстро находят и привлекают к ответственности по статье об оскорблении чувств верующих. Но столь массового нарушения законодательства ранее не бывало. Сегодня коллективные раздевания на фоне крестов зафиксированы во всех районах Приморья. Полиция сообщает более чем о двухстах случаях «несанкционированных флэшмобов с раздеванием» и о семи тысячах задержанных.

«Попытки установить организаторов акции пока не увенчались успехом. Участники утверждают, что не знают организаторов, в изъятых смартфонах также нет никаких сведений о том, кто и зачем организовал массовое оскорбление чувств верующих», – сообщает пресс-служба Приморского ГУВД.

Некоторые задержанные в своё оправдание говорили, что раздевались с целью окунуться в прорубь, как это обычно делается на праздник Крещения. Однако эти аргументы полиция отвергла, поскольку Крещение Господне официально перенесено Роспотребнадзором на июль из-за коронавирусных ограничений. Поэтому обнажение тела на фоне религиозных символов оскорбительно для чувств верующих, в особенности если это делают привлекательные женщины.

В ближайшие дни полицейские отправятся в храмы Приморья с фотографиями обнажённых граждан на фоне крестов, чтобы набрать достаточное количество потерпевших для предстоящего суда над оскорбителями чувств верующих.

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