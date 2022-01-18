 

Зарубежные дипломаты посадили деревья в новом еврейском культурном центре в Киеве

18.01.2022, 20:30, Новости дня
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“Киевская еврейская община пригласила своих международных партнеров высадить вместе деревья в самом большом в центральной части Украины центре еврейской жизни – новом культурном и общинном центре, который находится в Голосеевском районе Киева”, – говорится в сообщении.

В посадке принимали участие, в частности, посол Израиля в Украине Михаил Бродский, посол Хорватии в Украине Амика Джами, заместитель главы представительства Евросоюза в Украине Реми Дюфло, замглавы посольства Швейцарии в Украине Альваро Борги, заместитель главы посольства США в Украине Алон Парселл, главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович.

После высадки растений почетные гости попробовали традиционные плоды праздника – финик, инжир, виноград, оливки, гранат. Каждый из плодов символизирует добродетели, которым человек должен научиться от природы.

В еврейской общине Киева выразили надежду, что вскоре и другие дипломатические миссии и каждый желающий из разных конфессий и национальностей присоединятся к высадке аллеи Единения в Киеве.

Контекст:

Ту би-Шват – новый год деревьев в еврейском народном календаре. Дата “плавающая”, в 2022 году это 16–17 января.

Традиции сажать деревья в этот день 132 года. В 1890 году писатель, лингвист и историк Зеев Явиц, переселившийся на опустошенную войнами землю в нынешнем Израиле, вместе с учениками посадил деревья для будущих поколений. Это стало традицией – сажать деревья, чтобы сплотить людей и повысить патриотизм.

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Фото предоставлено еврейской общиной Киева


Фото предоставлено еврейской общиной Киева

На фото – Бродский


Фото предоставлено еврейской общиной Киева

На фото – Дюфло (слева) и Маркович


Фото предоставлено еврейской общиной Киева

На фото – Борги


Фото предоставлено еврейской общиной Киева

На фото – Джамич


Фото предоставлено еврейской общиной Киева

На фото – Парселл


Фото предоставлено еврейской общиной Киева

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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