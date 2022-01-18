 

“Только в одном морге 600”. Казахский оппозиционер заявил, что власти занизили число жертв протестов

18.01.2022, 20:30, Новости дня
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“О жертвах. Чтобы вы понимали, масштаб бедствия во много раз больше. Как правило, режим всегда показывает какую-то цифру, и она как минимум в 10 раз меньше реальности. 225 человек якобы погибших. Я точно знаю, что на 12 января только в одном морге, в центральном, было умерших более 600 человек. То есть у меня есть много свидетелей, которые забирали своих родственников и стояли в очереди за 600”, – сказал он.

По данным оппозиционера, такое число погибших только в одном морге Алматы, а всего их пять.

“Если только в центральном морге столько, то как минимум свыше тысячи погибших только в Алматы. А такие тотальные расстрелы из автоматов, пулеметов и гранатометов были в крупных городах, как Шымкент (миллионники). Расстрелы были в Таразе, Кызылорде, Актобе. То есть реальный счет на жертвы серьезный. Если я скажу больше тысячи, это будет скромная цифра”, – заявил Аблязов.

7 января, на шестой день массовых протестов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам стрелять без предупреждения.

15 января генпрокуратура Казахстана заявляла о не менее чем 225 погибших и 4578 пострадавших во время протестных акций в стране.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения, сообщалось, что он действует до 19 января. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они “приступили к выполнению задач” в этой стране. Силы ОДКБ возглавлял командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. 13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан, вывод войск планируют завершить 19 января.

Режим ЧП в стране отменяется с 19 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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