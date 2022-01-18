Мнение: Плохое пугало

ЖЖ напомнил, что 4 года назад я активно освещал в своем блоге президентскую кампанию, в частности – кампанию К.Собчак.

“Если смотреть на президентскую кампанию с точки зрения АП (а только так на нее и имеет смысл смотреть, поскольку никакого внутреннего содержания у нее нет), то пока, пожалуй, наиболее разочаровывающим выглядит выступление Собчак. Единственный смысл выборов для АП – обеспечение высокой явки, и вот тут Ксения как-то перестала оправдывать авансы.

С одной стороны – вроде хорошо, при минимальных усилиях сумела обеспечить себе антирейтинг на уровне 90% (рост почти на 20%). Антирейтинг – это вроде правильно, ведь у Собчак изначально роль “пугала” – она должна была не столько “своих” избирателей привести на участки (даже в АП понимали, что клюнувших на Ксению Анатольевну не может быть много), сколько напугать собою добропорядочных “путинцев” из электорального “болота” – чтобы они от страха, что “нами будет править Ксюшадь, караул!!” – дружно бы бросились голосовать, дабы избегнуть сей напасти.

Но антирейтинг 91% – это уже чересчур. Это типичное “к 11 туз”! Избирателя надо было напугать, да – но не тотально. 91% – это практически “все”! То есть стоишь ты в нынешней небольшой очереди, допустим, на автобус, из 10 человек – и из них 9 не хотят Собчак! Если неприятие столь тотально – кого ж тогда Собчак напугает? Всем, даже совсем “простым”, сразу становится понятно, что шансов у нее нет, перспектив никаких – зачем же идти на выборы? Можно и дальше спать под кепкой…

И у Явлинского нет. И у Титова. Возможно, есть у Грудинина; но и тут накладка – путинский “спящий” избиратель Грудинина, скорее всего, не полюбит – но и не испугается. Добродушно махнет рукой: ну, если даже вдруг этот дядя из совхоза зацепится – нехай, он вроде мужик ничего… То есть Грудинин, скорее всего, даже при хорошей раскрутке явку значительно не подымет – именно потому, что он “свой”!

Ксения не справилась с ролью пугала. Ей не поверили – не поверили в ее потенциал. Она сумела только раздражить – но не увлечь…” (18.01.18)



Но вот что внушило особую грусть… 4 года назад был пост. Если бы в России оставался нормальный четырехлетний межвыборный цикл, как в большинстве нормальных стран – новые выборы президента были бы уже через 2 месяца, в марте, и у нас был бы шанс вполне законным путем сместить Путина, пока он окончательно не наломал дров – то есть не втянул страну уже не “только” в международную изоляцию и конфликт со всем миром, но и в натуральную ВОЙНУ, которая для РФ будет смертельна во всех случаях, а в некоторых – еще и всему миру будет нанесен “приемлемый” или вовсе неприемлемый урон. Худший конфликт, описанный в фантастических романах – старичок-диктатор готовится к свиданию с богом (или дьяволом), а “под занавес” надеется утянуть с собой как можно больше, в идеале – все человечество.

Но – нет. В итоге до легитимного переизбрания Путина мы все можем просто не дожить.