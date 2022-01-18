Мнение: Приватность

Крупный телеграм-канал распространил адрес проживания певицы Монеточки. Теперь она вынуждена переезжать. Недавно певица Монеточка купила квартиру в Москве. Один из телеграм-каналов провёл «расследование», выяснил, где она живет и выложил её адрес в открытый доступ.

Теперь к Монеточке приходят фанаты и докучают ей. Она вынуждена съезжать из недавно купленной квартиры, где даже не закончился ремонт. Сама певица назвала телеграм-канал «говном», а этот поступок с точки зрения журналистики — максимально позорным.

Если добавить к этому беспрерывные утечки баз данных, то можно констатировать, что приватность становится буквально рудиментом. У олигарха хватит, конечно, ресурса, чтобы сбивать вражеские беспилотники, нарушающие его право на анонимность, президента охраняют военно-морские суда с боевыми пловцами и системы ПВО, но для остальных — увы, приватная жизнь и безопасность данных уже в прошлом.

И вот под эту невеселую констатацию Минцифры планирует стимулировать граждан сдавать свои биометрические данные (лицо и голос) в базу данных ГИС «Единая биометрическая система», в противном случае система «Госуслуги» будет доступна им в ограниченном варианте. Тот же подход, что и с QR-кодами: примитивная политика кнута. Влей в себя мертвую воду — и можешь оставшуюся недолгую жизнь наслаждаться всем перечнем разрешенных удовольствий — сходить в музей, где тебе расскажут об ужасах фашизма, например.

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