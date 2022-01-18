Сильный ветер помешал заходящим на посадку самолетам в Сочи

Штормовой ветер в Сочи помешал приземлиться заходящим на посадку пассажирским самолетам, из-за мощных порывов лайнеры вынуждены были снова взлетать и заходить на второй круг.

В соцсетях появилось видео посадки одного из лайнеров в Сочи. На кадрах видно, как раскачивающийся от ветра самолет уже практически касается полосы. Однако в какой-то момент воздушное судно резко взлетает вверх для захода на второй круг, передает РенТВ.

Между тем, по сообщению, оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика» два самолета не смогли приземлиться в Сочи 18 января из-за сильного ветра, ливня и грозы, они отправились на запасные аэродромы Анапы и Минеральных вод.

«В районе аэропорта Сочи сохраняются сложные погодные условия, сопровождаемые порывистым ветром, ливнями и грозами. По данным на 18.30 18 января, еще два рейса «Аэрофлота», направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Как сказал оператор, самолеты летели из Москвы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, а улучшения погодных условий ожидается после 21.00.

До этого рейс «Уральских авиалиний» при заходе на посадку подвергся удару молнии в сочинском аэропорту.

Ранее Боинг-777 авиакомпании «Эмирейтс» с 250 пассажирами на борту, летевший в Сан-Франциско, вынужденно приземлился в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга.