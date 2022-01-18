 

Госдеп США подтвердил проведение переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве

18.01.2022, 20:06, Новости дня
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Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора согласились провести переговоры в Женеве, сообщила представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов.

«Этим утром госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, и они договорились встретиться в Женеве после того, как госсекретарь проведет встречи в Киеве и Берлине. Мы поддерживаем постоянную связь с нашими союзниками и партнерами», – цитирует ее ТАСС.

По ее словам, «тот факт, что госсекретарь Блинкен и Сергей Лавров договорились встретиться в пятницу в Женеве, говорит о том, что, возможно, дипломатия не умерла».

В Госдепе считают, что встреча будет направлена на продолжение дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности и может содействовать взаимопониманию между сторонами.

«Это настоящая возможность для США поделиться с Россией серьезными опасениями и понять, есть ли возможность для нахождения Россией и Соединенными Штатами точек соприкосновения», – сказала представитель американского внешнеполитического ведомства. Она добавила, что Блинкен на встрече намерен «продолжить дипломатические контакты и призвать Россию незамедлительно предпринять шаги с целью деэскалации».

Напомним, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.

В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.

В минувшую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».

Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту РФ Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен отвергли «российскую инициативу по восстановлению сфер влияния в Европе» и выступили за «сильный, четкий и единый трансатлантический союз».

В декабре 2021 года МИД РФ опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом РФ предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу. 



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