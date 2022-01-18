Мнение: Труд подростков в Европе, премиальная дискриминация и культ высшего образования

1. Читатели пишут, что в России законодательство делает всё, чтобы усложнить подросткам трудоустройство — подобно тому, как законы отсталых стран создают проблемы для женщин, желающих учиться или работать. А вот на Западе таких препятствий нет. Мало того — законы там настроены таким образом, чтобы подростков было выгодно (!) нанимать. Цитирую из письма:

В России очень много ограничений для работы несовершеннолетних, нет возможности платить несовершеннолетнему реально меньше. Т.е. любые несовершеннолетние для работодателя в России — это в основном проблемы.



Надо еще понимать, что в России реально за минималку работает очень немного людей, а вот в Европе минималка — вполне себе распространенная зарплата.



В Нидерландах работодатель имеет право платить пятнадцатилетнему в 3 раза меньше, чем взрослому:

https://hochusvalit.com/nederlandy/zarplata-v-niderlandakh



Поэтому работодатели просто дерутся за возможность нанять несовершеннолетнего с 15 лет на любую неквалифицированную работу. При том что школа обязательна до 18 лет. Но в этом возрасте уже все дети разделены по уровню образования. И ученики самой нижней ступени (аналог наших профтехучилищ) уже подрабатывают практически поголовно, потому что учеба у них не занимает слишком много времени.



В Англии эта разница тоже есть, но всего в два раза:

https://hochusvalit.com/velikobritaniya/zarplata-v-anglii



Про скандинавов трудно сказать, там минимальные зарплаты устанавливаются профсоюзами, а не законодательством. но, предположу, что там близко к голландской системе.

2. Женщинам в России до сих пор платят в среднем несколько меньше, чем мужчинам. А вот в отношении премий дискриминируют уже мужчин:

https://lenta.ru/news/2022/01/11/prem/

Женщинам в России выплачивают годовую премию чаще, чем мужчинам (34 процента против 26 соответственно). Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Перед Новым годом в желании получить годовой бонус признались 29 процентов опрошенных, выплатили его 30 процентам. Чаще всего премировали россиян в возрасте до 34 лет (годовой бонус получили 36 процентов из них). В целом, премию выплатили трем из десяти россиян.

3. Блогер monetam пишет про проблему культа высшего образования в России и про негативное влияние этого культа на рынок труда:

https://monetam.livejournal.com/1790520.html

Пост навеян дискуссией при посте уважаемого boldogg:

«…в Германии нет «интеллигенции”, как особого социального слоя. В смысле, например успешный и хорошо зарабатывающий слесарь не считает себя ниже доктора наук, и доктор наук не считает себя выше слесаря. Они вполне могут регулярно играть вместе в футбол и расслабляться в пивной за одним столиком. Поэтому нет культа «высшего образования», далеко не все, кто в принципе способны, стремятся его получить.»

Ну а в России с этим высшим образованием (ну и с учёными степенями) сложился именно культ.

Все мамы-папы, вне зависимости от своего социального положения, буквально стремятся упихать ребенка в вуз; в советское время ситуация вообще была уродливо-гротескной, когда в вуз, готовивший «прослойку интеллигенции» стремились пропихнуть своих детей выходцы из самых что ни на есть пролетариев и селян. Причём по факту ожидания от гуманитарных факультетов вузов были как от благоприобретённого дворянства: смотреть свысока теперь уже на пролетариев/колхозников, не пачкать белы ручки физической работой, и ловко говорить на интеллигентской же «фене».

Роль «крепостных», а точнее «дворовых», то есть зависимых от тебя недоумков, выполняли обычно студенты, да всякие аспиранты, то есть они и были теми, кого ты должен поучать, а они должны внимать и демонстративно покоряться изрекаемому тобой.

На технических факультетах было по-другому: тут в одной голове прекрасно уживался и слесарь, и аспирант, практика шла рука об руку с теорией. И общий результат был неплох.

Физический труд, пусть даже в приложении с интеллектуальным, был у гуманитариев признаком моветона. Брезговали им.

И вот за два десятилетия сложилась какая-то уникальная ситуация: признаком живого ума и интеллекта стала именно что способность приложить свои знания на практике. Хороший сварщик ценится, поди-ка ещё найди такого, а вот гуманитарный профессор, или там кандидат/докторант

– явление сейчас столь же многочисленное, как и в прежние времена чернорабочие, только вот хуже: пользы от них никакой, а вот апломба и амбиций — хоть отбавляй.