 

Кинокритик Безрук выразила сомнения в продолжении сериала “Сваты”

18.01.2022, 19:48, Разное
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В декабре прошлого года по ТВ начали показывать «Сваты – 7». Кинокритик Мария Безрук считает, что очередного продолжения комедийного сериала, вероятнее всего, не будет, так как шутить про пандемию актёрам не очень захочется.
Не все зрители были в восторге от нового сезона, но многим сериал понравился. Критики утверждают, что первые 6 сезонов были качественнее, именно на этих сериях выросло целое поколение. Благодаря профессиональной игре актеров во многих квартирах звучал звонкий смех.

По-настоящему преданные фанаты с удовольствием посмотрели бы и новый сезон, но режиссёры подумывают о том, чтобы снять последнюю часть и закрыть проект. Причина тому одна. Каждый фильм должен идти в ногу с современностью, то есть сценарий должен быть построен на том, что происходит в мире сейчас, в основном это COVID-19. А шутить о том, из-за чего весь мир замер и много людей погибло, не самая лучшая идея. Обо всём этом пояснила Мария Безрук.

Это может быть полнометражный фильм, который завершит историю культовой семейной комедии. Критик Мария Безрук считает, что целый фильм не наберёт большое количество просмотров, так как аудитория в кинотеатрах и дома перед телевизором – разная.

Источник: www.kp.ru



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