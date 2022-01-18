Красота, простота и одухотворённость: Елизавета Боярская порадовала подписчиков фото без макияжа

Дочь Д’Артаньяна Елизавета Боярская вызвала восторг у своей аудитории, выложив искреннее фото без фильтров в Instagram.

«Вы невероятно красивая девушка. Таких, по-настоящему красивых, очень мало!»; «Какая вы красавица! Нежная и прекрасная»: такими комментариями одарили актрису её фолловеры. Действительно, этот снимок заметно отличается от привычных для Instagram отретушированных фотокарточек. Елизавета расслабленно позирует мужу Максиму Матвееву, прикрывая часть лица рукой.

Сама же красавица под фото отмечает, что отдых – это необходимость, иногда нужно давать себе расслабиться во благо дальнейшей продуктивности.

«Каждый раз, отдыхая, я говорю себе, как же хорошо, как необходимо давать себе возможность выдыхать, но каждый раз возвращаясь, я снова пускаюсь в безостановочную гонку. Очень жду, когда проснутся мудрость, инстинкт самосохранения, да и лень, лень пусть тоже просыпается, нЕчего!», – заявила Боярская.