Эксперт Михаил Колодочкин рассказал, когда автопроизводители откажутся от машин на механике

Автоэксперт Михаил Колодочкин объяснил, почему в будущем покупатели не смогут приобрести желаемое авто с механической коробкой передач. Трансмиссию будут устанавливать только на спорткарах.

Водители разошлись во мнениях: одни отстаивают преимущества механической коробки передач, а другие уверяют, что автомат намного лучше по всем характеристикам. Любители МКПП указывают на меньшую стоимость машин с данным типом трансмиссии, экономичность и повышенную выносливость и ремонтопригодность. При этом поклонники АКПП обращают внимание на удобство и минимальный расход.

Эксперты предположили, что вскоре автопроизводители перестанут выпускать машины с МКПП. Причиной называют сложность механики в осваивании и несовершенство в удобстве. К тому же, многие уверены, что будущее за двухпедальными транспортными средствами. Автомобильный специалист Михаил Колодочкин рассказал, что он думает по этому поводу. Эксперт считает, что вскоре нельзя будет приобрести обычное авто с механической трансмиссией. Такая коробка передач может сохраниться только на спорткарах и коллекционных машинах. Колодочкин сравнил эксклюзивные авто на МКПП с породистыми лошадями, которыми будут хвастаться богатые люди.

По словам Михаила Колодочкина, МКПП пропадут из массовых автомобилей уже через 10 лет. Этот процесс может ускориться благодаря переходу автолюбителей на электрокары. Эксперт напомнил, что производители часто говорят о полном отказе от двигателей внутреннего сгорания. Тогда придется изобрести инновационное управление, с которым не сможет конкурировать МКПП.

Источник: inforeactor.ru