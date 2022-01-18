Денисенко: Домашний арест не уменьшит присутствие Порошенко в информационном пространстве. Политически нейтрализовать его может только арест
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Одни сутки без меры пресечения. Что дальше?
Первый раунд политической игры “арест Порошенко” выиграл Порошенко. Однако дальше “карнавал” будет заменен рутиной, которая будет умножена на высокий уровень тревожностей в обществе и постепенный выход этого общества из политической апатии.
Конечно, ни о каких майданах речь пока не идет, и это прекрасно понимают все стороны конфликта. Но выход из апатии – это не обязательно Майдан. Итак, давайте попробуем разобраться, что будет происходить в ближайшие недели по делу Порошенко.
Предпосылки и стартовые позиции
1. Власть после неудачной попытки вручить повестку Порошенко в конце 2021 года сосредоточила весь свой информационный удар на двух темах: Порошенко испугался и скрылся; Порошенко “подельник” Медведчука. Первая тема была вчера уничтожена, и в этом вопросе Порошенко обыграл всех. Что касается темы Медведчука, то она, в принципе, не снизила уровень поддержки Порошенко. Тема настолько недотянута в информпространстве (о правдивости или лживости, к сожалению, вообще не приходится говорить), что она просто пока не работает. Есть ситуация, которую можно описать термином “слово на слово” без какой-либо доказательной базы и информподдержки этой самой доказательной базы.
2. Власти выходят из позиции, что новогоднее турне Порошенко по странам Запада провалено, и его никто активно поддерживать не будет. В этом, очевидно, есть большая доля правды, но ключевыми здесь будут не столько факторы поддержки/неподдержки Порошенко, сколько то, с какими инициативами по деэскалации конфликта с РФ будет выходить Зеленский. Пока об этих инициативах мы ничего не знаем. Поэтому заявление “ЕС” о созыве внеочередной сессии Рады именно по вопросам безопасности – это, очевидно, попытка сыграть на опережение и нанести контрудар. Игра с одной стороны очень рискованная, но, с другой, долгожданная большой частью общества, которая хочет получить хоть какие-то ориентиры. Сейчас сложилась такая ситуация, что большая часть общества ждет кого-то, кто возьмет нас за ручку и переведет через дорогу, как маленьких детей. Собственно, традиционно мы ждем чуда. Но есть достаточно большая часть общества, которая хочет услышать: мы будем защищаться не только на словах. И, собственно, эту часть будет аккумулировать Порошенко. Что касается первой части, то эти люди все еще в надежде смотрят на Зеленского.
3. Что касается ресурсов, то единственный возможный вариант для политической нейтрализации Порошенко – арест. Другие варианты, в том числе и домашний арест, вообще не решают ни одного из вопросов власти: бизнес работает, каналы работают, арест имущества не касается задекларированной наличности. Другими словами, для решения поставленных задач властям, как минимум, нужно закрывать телеканалы, что в этот момент выглядит маловероятно. Домашний арест при этих условиях не уменьшает информационное присутствие Порошенко в информационном пространстве вообще. Поэтому любые варианты кроме ареста не решают задачу политической нейтрализации Порошенко.
4. “Во время, когда враг стоит у ворот, нельзя воевать внутри” – именно эту тему упустил Офис президента. Попытка власти в ответ сказать, что нет никаких политических преследований, а есть исключительно уголовное производство, достаточно слаба.
Последствия и риски.
1. Нынешняя ситуация приведет к определенному росту рейтинга Порошенко и “ЕС” (пока сложно спрогнозировать, но можно допустить рост в районе 2–3% по месяцу). На рейтинги Зеленского эта история особо не повлияет.
2. Порошенко и “ЕС” будут пробовать качать историю “Мы единая оппозиция”, но в нынешней ситуации вряд ли им удастся это осуществить в среднесрочной перспективе (слишком велик антирейтинг). Однако неумение переступить через себя всех лидеров оппозиции может еще сыграть с ними злую шутку: пока Порошенко опережает их на шаг.
3. В стране будет увеличиваться поляризация общества. Сейчас мы начали выходить из общественно-политической апатии, которая длилась весь прошлый год. И можно с большой долей вероятности говорить о росте настроений “Все задолбало”, причем независимо от политических взглядов (эти настроения будут и у поклонников Зеленского, только они будут канализировать свой негатив на противников президента).
4. У нас будут доминировать три разновекторные тенденции: желание защищаться и усиливать государство, желание пересидеть проблемный период где-то так, чтобы никто не нашел, и желание пойти на все уступки РФ. Собственно, от доминирования одной из этих трех тенденций будет зависеть будущее Украины.
И последнее. К сожалению, мы не можем не помнить: ход истории изменяют не только герои. Но и предатели. Во всей этой истории победит тот, у кого будет меньше продажных людей в команде.
Источник: Vadym Denysenko / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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