Денисенко: Домашний арест не уменьшит присутствие Порошенко в информационном пространстве. Политически нейтрализовать его может только арест

Одни сутки без меры пресечения. Что дальше?

Первый раунд политической игры “арест Порошенко” выиграл Порошенко. Однако дальше “карнавал” будет заменен рутиной, которая будет умножена на высокий уровень тревожностей в обществе и постепенный выход этого общества из политической апатии.

Конечно, ни о каких майданах речь пока не идет, и это прекрасно понимают все стороны конфликта. Но выход из апатии – это не обязательно Майдан. Итак, давайте попробуем разобраться, что будет происходить в ближайшие недели по делу Порошенко.

Предпосылки и стартовые позиции

1. Власть после неудачной попытки вручить повестку Порошенко в конце 2021 года сосредоточила весь свой информационный удар на двух темах: Порошенко испугался и скрылся; Порошенко “подельник” Медведчука. Первая тема была вчера уничтожена, и в этом вопросе Порошенко обыграл всех. Что касается темы Медведчука, то она, в принципе, не снизила уровень поддержки Порошенко. Тема настолько недотянута в информпространстве (о правдивости или лживости, к сожалению, вообще не приходится говорить), что она просто пока не работает. Есть ситуация, которую можно описать термином “слово на слово” без какой-либо доказательной базы и информподдержки этой самой доказательной базы.

2. Власти выходят из позиции, что новогоднее турне Порошенко по странам Запада провалено, и его никто активно поддерживать не будет. В этом, очевидно, есть большая доля правды, но ключевыми здесь будут не столько факторы поддержки/неподдержки Порошенко, сколько то, с какими инициативами по деэскалации конфликта с РФ будет выходить Зеленский. Пока об этих инициативах мы ничего не знаем. Поэтому заявление “ЕС” о созыве внеочередной сессии Рады именно по вопросам безопасности – это, очевидно, попытка сыграть на опережение и нанести контрудар. Игра с одной стороны очень рискованная, но, с другой, долгожданная большой частью общества, которая хочет получить хоть какие-то ориентиры. Сейчас сложилась такая ситуация, что большая часть общества ждет кого-то, кто возьмет нас за ручку и переведет через дорогу, как маленьких детей. Собственно, традиционно мы ждем чуда. Но есть достаточно большая часть общества, которая хочет услышать: мы будем защищаться не только на словах. И, собственно, эту часть будет аккумулировать Порошенко. Что касается первой части, то эти люди все еще в надежде смотрят на Зеленского.

3. Что касается ресурсов, то единственный возможный вариант для политической нейтрализации Порошенко – арест. Другие варианты, в том числе и домашний арест, вообще не решают ни одного из вопросов власти: бизнес работает, каналы работают, арест имущества не касается задекларированной наличности. Другими словами, для решения поставленных задач властям, как минимум, нужно закрывать телеканалы, что в этот момент выглядит маловероятно. Домашний арест при этих условиях не уменьшает информационное присутствие Порошенко в информационном пространстве вообще. Поэтому любые варианты кроме ареста не решают задачу политической нейтрализации Порошенко.

4. “Во время, когда враг стоит у ворот, нельзя воевать внутри” – именно эту тему упустил Офис президента. Попытка власти в ответ сказать, что нет никаких политических преследований, а есть исключительно уголовное производство, достаточно слаба.

Последствия и риски.

1. Нынешняя ситуация приведет к определенному росту рейтинга Порошенко и “ЕС” (пока сложно спрогнозировать, но можно допустить рост в районе 2–3% по месяцу). На рейтинги Зеленского эта история особо не повлияет.

2. Порошенко и “ЕС” будут пробовать качать историю “Мы единая оппозиция”, но в нынешней ситуации вряд ли им удастся это осуществить в среднесрочной перспективе (слишком велик антирейтинг). Однако неумение переступить через себя всех лидеров оппозиции может еще сыграть с ними злую шутку: пока Порошенко опережает их на шаг.

3. В стране будет увеличиваться поляризация общества. Сейчас мы начали выходить из общественно-политической апатии, которая длилась весь прошлый год. И можно с большой долей вероятности говорить о росте настроений “Все задолбало”, причем независимо от политических взглядов (эти настроения будут и у поклонников Зеленского, только они будут канализировать свой негатив на противников президента).

4. У нас будут доминировать три разновекторные тенденции: желание защищаться и усиливать государство, желание пересидеть проблемный период где-то так, чтобы никто не нашел, и желание пойти на все уступки РФ. Собственно, от доминирования одной из этих трех тенденций будет зависеть будущее Украины.

И последнее. К сожалению, мы не можем не помнить: ход истории изменяют не только герои. Но и предатели. Во всей этой истории победит тот, у кого будет меньше продажных людей в команде.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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