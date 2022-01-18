 

Блинкен заявил Лаврову о невозможности обсуждения европейской безопасности без Украины

18.01.2022, 19:44, Новости дня
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Блинкен в разговоре подчеркнул важность продолжения дипломатического пути для деэскалации напряженности, связанной с наращиванием российской военной мощи вблизи Украины и на неподконтрольных правительству территориях Донбасса и Крыма.

“Госсекретарь подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что в любом обсуждении европейской безопасности должны участвовать союзники по НАТО и европейские партнеры, включая Украину”, – также говорится в сообщении.

Среди других тем разговора политиков были Диалог о стратегической стабильности 10 января, заседание Совета Россия-НАТО 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января. 

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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