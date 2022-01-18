Кем работает Светка? – Личное мнение

Кем вы работаете? Вот Светка Бондарчук, например, работает светским персонажем.



Фото: Соцсети

Смешно? И, тем не менее, эта пожившая, но так и не поумневшая тётка считает светскую жизнь работой.

Пожалуй, процитирую:

«Для меня светская жизнь – это работа. Люди думают, что мы ходим тусоваться, а на самом деле у нас есть, как минимум, три причины, почему мы выходим в свет. Первое – это отношения с брендами, и ты ходишь, потому что есть определенные рабочие обязательства. Второе – когда у тебя личные отношения, и ты идёшь к своему другу. И третье – это интеллектуальная интересная наполненность: театры, к примеру, или кино. И когда ты приходишь, то моментально попадаешь под камеры. Ты не можешь прийти ненакрашенной или как-то некрасиво одетой. И поэтому люди говорят: «Она тусуется». Но если бы я только ходила по мероприятиям, все было бы значительно проще. А так я весь день работаю и вечером ещё надо успеть собраться. Все это совместить – это непростая история. Светская жизнь, ребята, она не не такая уж интересная.»

Съели? Всосали? Выкусили?

Работа у неё, понимаете? Ра-бо-та! И, вообще, «непростая история».

Отношения с брендами, которые Светка называет рабочими обязательствами, выглядят примерно так: тебе прислали коробку с бесплатным косметосом, а взамен ты должна отработать халяву, торгуя лицом на презентации и, возможно, вливая в это лицо винцо.

Личные отношения, про которые долдонит вечная Бондарчук, — это когда Светка позвала Ксюшадь, а Ксюшадь позвала Светку, и обе друг друга похвалили как в басне Крылова.

За любовь к этой басне Светку, видимо, и выгнали из главредов журнала о светской жизни, который никто не читал, кроме героев тамошних хвалебно-приторных статеек.

Ну, и самое интересное — «интеллектуальная интересная наполненность».

Засветила табло на открытии катка, премьере мультика или дурацкого фильма от третьесортного режиссёра, по совместительству — светского собутыльника? Теперь это называется «интеллектуальная интересная наполненность». Сходила в кино — поработала!

В общем, тяжела жизнь у Светки, чего уж там.

«А так я весь день работаю и вечером надо ещё успеть собраться. Всё это совместить — это непростая история», — жалуется светская тётка.

Думаю, в этом она честна, как минимум, перед собой. Светка действительно считает своё пустое, общественно-бесполезное существование работой. Она в это искренне верит.

Меня же в её откровениях зацепил один момент. Ну, по вечерам у Светки, понятно, что происходит: тяжёлая работа в виде светской жизни. А весь день-то она кем работает? О чём она, вообще?

Кто-нибудь в курсе?

Кем работаете вы? Променяли бы свою деятельность на адский труд Светки Бондарчук? Почему?

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