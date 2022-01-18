Мнение: Качал внучку на ноге

Куча интереснейших комментов под постом о педофилии, люди делятся историями. Истории одна дичее другой. Вот например:

“Я была как-то свидетелем в суде и разговорилась с одним очень интересным судебным психиатром, он преподаёт в Питере. У него громадный судебный опыт, и он такие истории про «педофилов» и «насильников» рассказывал! Волосы шевелятся. Дело в том, что по такой статье можно легко уехать без всяких доказательств, просто потому, что так кому-то показалось и на утро «я решила, что меня изнасиловали». 80% приговоров по этим статьям – оговоры. Причём судьи это прекрасно знают, но по закону ничего не могут сделать, да и не хотят. За педофилию легко может уехать лет на 15-20, просто потому, что родственники давно хотят выселить родного деда из квартиры и написали заяву, что он качал внучку на ноге и получал от этого сексуальное удовольствие. Реальный случай, причём самый безобидный. Дед уехал на 15 лет. Куча таких заявлений подаётся обиженными жёнами, желающих оттяпать имущество и т.п.”.

Я бы ввел еще одно требование, наряду со смягчением – чтобы все дела по “педофилии” (а так же по изнасилованиям, кстати) – судил бы только суд присяжных. Как это у нас сделано по делам, связанным с убийством. Это, кстати, было бы более чем логично: по комментам видно, что для многих педофилия – преступление намного страшнее убийства, да и законодатели делают вид, что для них оно тоже так. Ну так тем более: почему дела по “особо тяжким”, типа убийства, рассматривают присяжные, а по “самому тяжкому” (педофилии, типа хуже госизмены) – обычный судья, то есть как правило тетка, получившая заочное юридическое и “выросшая” из секретарши суда?

UPD. И да, кстати: надо вернуть (ввести!) норму, привычную во всех нормальных странах: что решение суда присяжных вообще НИКАК не может быть пересмотрено, никем, никаким “вышестоящим судом”. “Вышестоящий” суд по отношению к суду присяжных – это полная профанация. Как в “старых” США должно быть: решение суда присяжных – ВСЁ, “дело закрыто”. Пересмотреть – нельзя, судить во второй раз за одно и то же преступление – нельзя! В противостоянии с государством и с его машиной подавления главная функция законов – давать ЧЕЛОВЕКУ все преимущества, все сомнения толковать только в его пользу.

“В России 60% оправдательных приговоров судов присяжных пересматриваются вышестоящим судом”. ПрОклятая у нас страна.