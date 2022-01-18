Мнение: Назарбаев живой

Спустя 2,5 недели после начала кровавых событий в Казахстане, Назарбаев таки объявился и записал обращение к нации.

По заявлению Назарбаева "он пенсионер и находится на заслуженном отдыхе" (хотя до 5 января он занимал ключевой пост в Казахстане, который по полномочиям был круче президентского), Казахстан Назарбаев по его словам не покидал, Токаев скоро возглавит партию "Нур Отан", никакого конфликта элит в Казахстане нет, всем нужно поддерживать курс президента Токаева.

Уважаемые казахстанцы!

Дорогие соотечественники!

Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения.

Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.

Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.

Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.

Всем известно, что я 30 лет, не покладая рук, работал во имя нашей Родины.

Мы укрепили ее границы.

Мы проводили прогрессивные реформы.

Мы вместе построили независимый Казахстан, добились больших результатов в социально-экономическом развитии, стали лидерами по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ.

Казахстан стал узнаваемым и авторитетным государством в мировом сообществе. Это результат сплочённости и единства всех казахстанцев.

Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдём через кризис и станем ещё сильнее.Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать.

Желаю вам, дорогие соотечественники, здоровья и благополучия!

Благодарю вас за поддержку моего курса реформ и модернизации, который я проводил, находясь на посту главы государства».

Вот собственно и все. Элиты наконец договорились об условиях, Назарбаев уже действительно почетный пенсионер, Токаев единоличный лидер (теперь он и глава Совбеза и лидер "Нур Отан"), что оставили клану Назарбаева, узнаем уже в ходе дальнейших процессов перераспределения власти и собственности.

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