 

Мнение: Назарбаев

18.01.2022, 19:30, Разное
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Появление Назарбаева, безусловно, вызывает куда больше вопросов, чем те, которые были сняты выступлением. Назарбаев вообще никак не пояснил своего отсутствия на протяжении не просто двух недель, а двух критически важных для страны недель. Болезнь в данном случае вообще не оправдание в условиях, когда на улицах идет стрельба и убивают граждан. Называть себя пенсионером Назарбаев, конечно, может, но находясь на пенсии, он подрабатывал и руководителем Совбеза страны. И как раз в тот момент, когда начались события. Процедуру передачи этих полномочий Назарбаев тоже внятно не пояснил, так как они пожизненные, что с одной стороны, гарантирует неприкосновенность этих полномочий (впрочем, как мы видим, когда потребовалось, о закон вытерли ноги и пошли дальше), но и накладывает на самого Назарбаева обязанность до последнего вздоха исполнять их. Любой ценой.

По всей видимости, Назарбаеву было поставлено условие и даны какие-то гарантии, после чего его выпустили под камеру (причем под запись) и он что-то там такое сказал, легитимизируя версию Токаева о нападении извне.

Однако на самом деле это выступление было сделано уже поздно. Казахстан — чуть ли ни единственная диктатура, которая умудрилась потерять своего диктатора. В разных странах бывало всякое, вплоть до расстрелов, но чтобы в самый критический момент диктатора просто потеряли — это, конечно, что-то новенькое.

Теперь, когда всё уже решено без его участия, появление Назарбаева ничего не дает. Ну, разве что любителям статистики, как говорят спортивные комментаторы. Но счет на табло уже не изменится.

Источник: Эль Мюрид



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