В Россию не впустили европейского ЛГБТ-комиссара

Европейский парламент направил в адрес России ноту протесту по поводу инцидента, произошедшего 17 января в аэропорту Шереметьево, когда была депортирована из страны комиссар по делам ЛГБТ-сообщества Анита Кокк. В ходе визита евродепутат намеревалась посетить промышленные предприятия Челябинской области и Чеченскую республику.

“Мы расцениваем действия России как недружественные. Уважаемому человеку, многолетнему борцу за права сексуальных меньшинств, европейской ЛГБТ-омбудсвумен – госпоже Кокк, отказали во въезде в Россию и депортировали сроком на пять лет без объяснения причин. Напомним, что Россия, когда присоединилась к юрисдикции Европейского суда по правам человека взяла на себя обязательства по защите всех гендеров и сексменьшинств, вместе с этим Москва присоединилась к хартии по борьбе с дискриминацией небинарных личностей”, – заявила глава Европарламента Роберта Метсола.

Чиновница добавила, что вопрос о вводе новых санкций против России обсудят на ближайшем заседании Европарламента.

Свою оценку событиям дали и на пункте пограничного досмотра в Шереметьево.

“Считаем, что имела место провокация. Представитель Европарламента пыталась въехать в Россию по документу, в котором не был указан пол. На наши вопросы, кто она, женщина или мужчина, был дан ответ, что небинарная личность. В связи с этим было принято решение о депортации гражданина или гражданки европейского государства. Всё сделано в строгом соответствии с российским законодательством”, – пояснил начальник пункта пограничного контроля.

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