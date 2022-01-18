 

Российский дипломат Корчмарь о планах США по нападению на Донбасс: Мы должны быть готовы

18.01.2022, 19:08, Разное
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Во вторник, 18 января, репортеры газеты The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных сотрудников служб безопасности Украины, рассказали о том, что в начале января почти два десятка дипломатов – сотрудников российский консульств – покинули страну по приказу из Москвы. Якобы в Вашингтоне знали об этой эвакуации.

Василий Корчмарь назвал данное сообщение частью русофобской кампании. Мол, Запад продолжает выставлять Россию агрессором и уверять народ, что русские планируют нападению на украинцев. Вместе с тем США, используя Украину, затягивают переговоры с РФ по гарантиям безопасности, считает чрезвычайный и полномочный посланник российского МИД в отставке.

Он объяснил, что дипломаты покидают страну в случае обострения отношений. Однако российские сотрудники дипмиссий, по словам собеседника “Общественной службы новостей”, остаются на Украине.

Корчмарь предположил, что в частых поездках американцев в Киев кроются их планы по нападению на Донбасс. “Мы должны быть готовы”, – считает дипломат. Однако ответной реакции России, по словам эксперта, действительно боятся в США.

Ранее “Дни.ру” писали о визите главы ЦРУ в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинских спецслужб. Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник
счел эти переговоры тревожным знаком. Он предположил, что речь шла о развязывании конфликта в Донбассе.



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