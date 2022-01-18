 

Китайские ученые предложили новый способ лечения подагры

18.01.2022, 19:04, Разное
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Ученые из Сычуаньской больницы интегративной медицины пришли к выводу, что кровопускание можно использовать в качестве нового способа лечения симптомов подагры. Для подтверждения своих догадок они провели небольшое исследование.
Ученые из Сычуаньской больницы интегративной медицины пришли к выводу, что кровопускание можно использовать в качестве нового способа лечения симптомов подагры. Для подтверждения своих догадок они провели небольшое исследование.

Был проведен анализ двенадцати работ, в которых описывался эффект кровопускания у 894 пациентов. Объемы изъятой крови начинались от пары миллилитров и заканчивались более чем десятью. Согласно полученным данным, процедура вызывала на 36 процентов меньше побочных эффектов, нежели обезболивающие лекарства. Кроме того, она оказалась на 37 процентов эффективнее в избавлении от боли.

Кровопускание уменьшало уровень мочевой кислоты не менее действенно, чем стандартные препараты. При этом, в сопоставлении с ними, оно более эффективно уменьшало количество C-реактивного белка, который в совокупности с подагрой приводит к воспалительному процессу.

Тем не менее, хоть исследователи и убеждены в значительной эффективности метода для избавления от подагры, приведенные ими работы имели недостаточно высокое качество и множество разного рода недочетов. Полученных результатов слишком мало, чтобы рассматривать кровопускание в качестве полноценной замены альтернативному лечению.

Источник: www.gazeta.ru



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