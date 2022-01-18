 

В больницах Казахстана после беспорядков остаются 200 человек

18.01.2022, 19:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По ее словам, стационарное лечение после травм, полученных в результате массовых беспорядков, проходят 200 человек. Из них в реанимационном отделении находятся 14 пациентов.

Гиният добавила, что общее число умерших в медицинских организациях достигло 177. При этом 15 января генпрокуратура Казахстана заявляла о не менее чем 225 погибших и 4578 пострадавших во время протестных акций в стране.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения, сообщалось, что он действует до 19 января. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они “приступили к выполнению задач” в этой стране. Силы ОДКБ возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. 13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан, вывод войск планируют завершить 19 января. 


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Глава крымского Судака написал заявление об отставке

19.03 / В Германии оценили вероятность сворачивания «Северного потока – 2» из-за США

21.05 / Ленобласть стала пилотным регионом по бесплатному подключению жителей к газу

18.12 / Путин выразил соболезнования в связи со смертью отца Пашиняна

26.02 / Прокуратура решила оценить действия Ростехнадзора по факту обрушения фабрики в Норильске

21.01 / Флаг США вместо военных и Рузвельт вместо Джексона. Как Байден обустроил под себя Овальный кабинет

23.02 / Смартфон Huawei Mate X2 оценили в 200 тысяч рублей

04.11 / Выборы мэра Харькова выиграл Кернес

27.11 / Чуприян назвал причину гибели спасателей в шахте «Листвяжной»

14.10 / Турецкое судно начало работы в Восточном Средиземноморье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика