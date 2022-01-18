 

Медведев заявил о «серьезных вопросах» к качеству миграционного учета

18.01.2022, 18:37, Новости дня
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Качество миграционного учета вызывает «серьезные вопросы», выявлены нарушения, нужна современная единая система сбора и учета информации о мигрантах, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о мерах по повышению качества госуправления и предоставления госуслуг в сфере миграции.

«Отмечу сегодня и отдельные нерешенные проблемы. Есть серьезные вопросы к качеству миграционного учета и государственного контроля за ним, прокурорские проверки нередко выявляют серьезные нарушения в этой сфере, люди далеко не всегда могут получить нормальные государственные услуги в сфере миграции, качественную медицинскую помощь», – цитирует ТАСС Медведева.

Он также отметил, что приток мигрантов в Россию будет расти, даже несмотря на ограничения из-за пандемии, и нужна современная единая система сбора и учета информации о них.

«Сегодня нам необходимо не просто подумать, а определиться с тем, каким образом сформировать единую систему сбора и учета информации в этой сфере. Об этом министр внутренних дел говорит, что система может зависнуть и рухнуть просто потому, что она не обновляется, она старая, на нее не выделяются деньги. И естественное все это отражается на всех категориях граждан – наших и иностранцах», – приводит РИА «Новости» слова Медведева.

Все это, по словам Медведева, обусловлено невысоким уровнем информационной инфраструктуры в сфере миграции. «Медленно, с нарушением сроков, опозданием почти на год идет работа над проектом стратегии комплексной информатизации государственного управления миграционными процессами. До сих пор нет единой цифровой платформы, которая содержала бы информацию об иностранных гражданах и миграционных потоках. Потребность в такой системе исключительно важна», – отметил он.

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