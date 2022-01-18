 

В Петербурге места в ЗАГСах на «красивую» дату достигли 3,5 млн рублей

18.01.2022, 18:37, Новости дня
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В Сети появилось предложение о продаже очереди на регистрацию брака в ЗАГС на «красивую» дату 22.02.2022 за 3,5 млн рублей.

Так, на торговой интернет-площадке «Авито» появилось предложение о продаже регистрации брака 22.02.2022 за 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Сети появились предложения о продаже мест на регистрацию брака в ЗАГС 22.02.2022 цены начинались от 15 тыс. рублей, в некоторых случаях доходили до 200 тысяч.

Между тем в городском комитете по делам ЗАГС в Петербурге в соцсети «ВКонтакте» предупредили, что действующее законодательство о регистрации актов гражданского состояния не предполагает передачу и, тем более, продажу выбранной даты и времени другим людям.



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