На рассмотрении экспертного совета «Единой России» находятся 55 законопроектов

Экспертный совет «Единой России» по законотворческой деятельности и его профильные группы в настоящее время рассматривают 55 законопроектов, большинство из них касаются социальной сферы, сообщил на заседании совета его глава, первый замруководителя фракции единороссов в Госдуме Дмитрий Вяткин.

«У нас сейчас уже на рассмотрении находятся в экспертном совете и в группах 55 законопроектов. Больше всего, и это неудивительно, в группе по социальному обеспечению и трудовым отношениям – это девять законопроектов, ЖКХ и комфортная городская среда – семь, экология и природопользование – шесть, экономическое развитие и предпринимательство – пять», – передает его слова ТАСС.

По его словам, данная разбивка отражает потребности и запросы граждан. «Все группы, за исключением четырех, уже провели свои заседания, уже пошел процесс рассмотрения законодательных инициатив как внесенных [в Госдуму], так и невнесенных», – отметил депутат.

Он добавил, что необходимо настраивать депутатов, которые готовят свои законодательные инициативы, на то, чтобы «внесению в Госдуму предшествовало рассмотрение [законопроектов] на экспертном совете партии».

Как сообщал в декабре секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, экспертный совет «Единой России» по законотворческой деятельности будет в том числе заниматься сопровождением народной программы, с которой партия шла на выборы в Госдуму. Совет возглавил Вяткин, его заместителями стали Андрей Исаев и Сергей Морозов. Общее руководство и координационным советом, и экспертным ведет глава фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев. Также было сформировано 15 групп по ключевым сферам, определены руководители этих групп и кураторы.