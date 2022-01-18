 

Володин призвал инициаторов антироссийских санкций уйти из политики

18.01.2022, 18:24, Разное
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Володин отметил, что политика санкций обернулась против тех, кто ее инициировал. Ограничения вынудили Россию заниматься импортозамещением – наша страна стала сильнее, указал спикер.

“Давайте мы в своем диалоге с национальными парламентами займем позицию и однозначно заявим: те, кто инициировал санкции, перечеркнув международные требования, требования Всемирной торговой организации, и введя драконовские меры, которые абсолютно не развивают отношения между государствами, должны уйти с политической арены”, – заявил председатель ГД на открытии первого пленарного заседания весенней сессии.

Володин призвал зарубежных парламентариев дать оценку инициаторам санкций. Необходимо донести позицию России до законодателей стран НАТО и предложить им прекратить агрессивную санкционную риторику, сказал спикер.

Он напомнил, что Россия в прошлом году предложила США обсудить гарантии безопасности, призванные защитить наших граждан и европейские страны. Речь идет о неразмещении ударных вооружений вблизи российских границ, возвращении военных потенциалов и инфраструктуры НАТО в Европе к статус-кво по состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия–НАТО. Ответа от Соединенных Штатов до сих пор нет.

“Решение, еще раз хочу подчеркнуть, на стороне Вашингтона. Именно его агрессивные действия в непосредственной близости от российских границ и игнорирование наших “красных линий” вынуждают Российскую Федерацию требовать заключения новых обязывающих договоренностей”, – сказал спикер ГД.

Он призвал США пересмотреть доктрину внешней политики и перестать угрожать России. Нашей стране есть чем ответить, подчеркнул Володин.



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