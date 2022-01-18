 

Чеснок назван панацеей от холестерина и множества болезней

18.01.2022, 18:19, Разное
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По словам турецких экспертов в области медицины, чеснок – одно из лучших средств для предотвращения избыточного холестерина и многих других болезней. Его используют во многих кухнях мира. В народе данный продукт называют натуральным антибиотиком.
Существует много исследований на тему пользы чеснока для сердечно–сосудистой системы человека и для снижения холестерина в крови. Достаточно съедать по ползубчика чеснока в день, чтобы в скором времени увидеть результат. Чесночный экстракт обязательно должен присутствовать на столе у людей с повышенным артериальным давлением.

Специалисты также утверждают, что чеснок повышает иммунитет человека. Этот продукт содержит в себе вещество «аллицин», которое имеет антиоксидантное действие. Благодаря этому люди, имеющие постоянно в своем рационе чеснок, болеют реже.

Чеснок помогает в похудении. По утверждению экспертов, при его разжёвывании ускоряется сжигание жира. Если беспокоит специфический запах, то можно употреблять продукт в приготовленном виде, но ежедневно.

Источник: inosmi.ru



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