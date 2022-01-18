На снимках с Марса найдена похожая на Ленина статуя

Американский уфолог-энтузиаст Скот Уоринг уверен, что на снимках с Красной планеты запечатлены рукотворные статуи. Один из объектов показался ему похожим на Владимира Ленина в детстве.

Уоринг, считающий себя профессиональным уфологом, изучая фотографии, сделанные на Марсе ровером Curiosity, утверждает, что на планете есть объекты, похожие на статуи. Если к ним присмотреться, то похоже, что они имеют некоторое сходство с юным Владимиром Лениным, каким его «чеканили» на октябрьских звездочках. Естественно, такое сходство – лишь случайность. Ведь сам уфолог соглашается, что найденный им камень – это обточенный ветрами объект.

К тому же американец разыскал на фотографиях что-то похожее на базу и имеет предположения, что она принадлежит марсианам. Также Скот Уоринг обвиняет военных NASA в скрывании фактов о существовании жизни на Марсе.

Источник: www.kp.ru