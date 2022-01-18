Знаменитости, которые пострадали от ДНК-скандалов

Некоторые российские знаменитости даже не догадывались, что имеют внебрачных детей, а те, кого воспитывают с рождения, порой оказываются вовсе им не родными. Для них эта новость стала настоящим шоком.

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова

Пара принимала участие в шоу «Пусть говорят» в 2016 году лишь для того, чтобы рассказать о предстоящей свадьбе. Но по итогу Прохор Шаляпин был шокирован негативным результатом теста на отцовство. После этого влюблённые расстались.

Тимур Еремеев

Актёр телесериала «Кухня» и «Отель Элеон» в одном интервью 2017 года утверждал, что он является сыном народного артиста Спартака Мишулина. Родственники Мишулина возмутились и подали заявление в суд. Еремеев тем временем решил публично разрешить ситуацию, придя на телевидение с позитивным, но ненастоящим тестом ДНК.

Александр Семчев

В 2018 году жительница Надежда пришла на шоу « На самом деле», где сказала, что имеет ребёнка от заслуженного артиста РФ. С её слов, Александр Семчев порекомендовал девушке сделать аборт. Сам Семчев сказал, что знаком с Надеждой, но от ребёнка никогда бы не отказался. Артист заказал тест ДНК, в котором было видно, что ребёнок Надежды не является его сыном.

Александр Серов

Российский артист Александр Серов принял участие в передаче Малахова «Прямой эфир». Шоу посетили 2 женщины, которые утверждали, что имеют дочерей от Серова. Тесты ДНК подтвердили отцовство. Сам Александр Серов отказывался верить словам женщин, но в конечном итоге принял дочерей.

Андрей Григорьев-Апполонов

В 2020 году произошёл скандал с участием Григорьева-Апполонова. В жизни певца появилась Олеся Сазыкина, которая утверждала, что растит 6-ти летнего сына от него. Музыкант принял участие в «Пусть говорят», где результаты теста на родство оказались отрицательными. Женщина за клевету вынуждена была оплатить артисту 1 млн рублей за моральный ущерб.

Анатолий Журавлев

Анатолия Журавлева считали примерным семьянином. Изначально они с женой жили на Урале, а когда решили переехать в столицу РФ, вслед за ними отправилась женщина, которая позже утверждала, что имеет дочь от Журавлева. Артист все отрицал, однако тест ДНК подтвердил слова женщины, после чего Анатолию Журавлеву пришлось принять дочь.

Вадим Казаченко

В 2017 году стало известно, что бывшая жена артиста ждёт от него ребёнка. Казаченко предложил экс-супруге сделать аборт, но Ольга Мартынов отказалась. На это Вадим Казаченко отреагировал адекватно, пообещав общаться и содержать ребёнка. Позже нынешняя супруга артиста сообщила, что Казаченко отказывается общаться с ребёнком и будет помогать исключительно финансово.

Источник: tvcenter.ru