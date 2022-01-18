В Беларуси пограничники обстреляли машину с белорусами, ехавшую в сторону Украины. В багажнике были санки

“Сегодня ночью в пограничной полосе вблизи границы с Украиной белорусский пограничный наряд зафиксировал автомобиль Audi, который ехал в направлении государственной границы вне автомобильных дорог. Пограничники подали знак остановить транспортное средство, однако водитель намеренно не выполнил законные требования. Кроме того, при попытке скрыться он совершил наезд на военнослужащего органов пограничной службы”, – сказано в сообщении.

Ведомство отметило, что их сотрудники применили табельное оружие “в целях недопущения противоправных действий”.

“Произведены предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля. Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси”, – объяснили в погранкомитете.

Там подчеркнули, что “на фоне продолжающейся напряженности и попыток провокаций на границе при возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие незамедлительно, в том числе открывать огонь на поражение”.

На фотографиях, опубликованных ведомством, сняты, в частности, санки в багажнике автомобиля.

Фото: Пограничный комитет Беларуси / Telegram

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но и в организации потоков нелегальной миграции.

Украина в связи с миграционным кризисом стала укреплять границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов. В Совете нацбезопасности и обороны Украины в ноябре предупредили, что нелегалов из Беларуси могут дезинформировать и направить на границу с Украиной.

На украинско-белорусской границе 23 ноября началась специальная операция “Полесье”, в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники.

17 января 2022 года называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в наращивании численности военного контингента у белорусской границы, в частности в сосредоточении подразделений Национальной гвардии из “националистов-радикалов”, которые “похлеще, чем натовские военнослужащие”. СБУ эту информацию опровергла.

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