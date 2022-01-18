Байден по ошибке потребовал освободить Ассанжа вместо Навального

Американская пресса обсуждает очередную оговорку президента США Джо Байдена, выступившего перед украинской диаспорой Вайоминга с речью по случаю годовщины ареста российского видеоблогера Алескея Навального. Американский лидер дважды за свою речь потребовал освободить «несправедливо осужденного узника совести Джулиана Ассанжа».

«В России многие сторонники свободы оказываются за решёткой. Мы осуждаем арест лауреата Сахаровской премии Джулиана Ассанжа, который целый год несправедливо удерживается В ИК-2 Владимирской области. Этот человек не совершал никаких преступлений. Всё, что он делал – изобличал незаконные действия преступных властей своей страны, за что и поплатился. Все мы, жители свободного мира, требуем освободить несправедливо осужденного узника совести Джулиана Ассанжа. Путин ещё заплатит за то, что его арестовал», – приводит слова Байдена «Панорама Вайоминг».

Во время выступления толпа слушателей освистала президента и стала бросать у него стаканчиками из-под кофе. В ответ телохранители Байдена открыли огонь, четверо нападавших убиты на месте, ещё трое задержаны. Сразу после выписки из больницы им грозит обвинение в терроризме. Байден отметил, что Россия «не желает денег на подкуп титушек и провокаторов» и пообещал ввести жёсткие санкции против «Северного потока-2», а также осудить вторжение на Украину.

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