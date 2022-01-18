Китайский холдинг CATL запускает сеть быстрой замены тяговых аккумуляторов

На самом деле, эта идея не нова, отмечают эксперты. Ее, например, пытались внедрить в Израиле еще 9 лет назад, но компания, которая предлагала данную услугу, в конце концов, обанкротилась.

С внедрением электротранспорта возникает вопрос: как сократить время остановки на зарядку тяговых аккумуляторов? Вариантов ответа два. Первый, состоит в том, чтобы обеспечивать быструю зарядку электрическим током большой силы. Вторая – предложить водителям просто заменить севший аккумулятор заряженным.

Именно на втором способе в 2013 году сосредоточилась обанкротившаяся израильская компания. Сейчас ее же подхватил китайский холдинг CATL, объявивший о создании специальной сети по всей стране. Посмотрим, что из этого получится.