Представлена клавиатура DeepCool KG722 с нестираемыми надписями на кнопках

Новая клавиатура DeepCool KG722, которую производитель уже подготовил к выходу на рынок, привлекла внимание экспертов эффективным решением по надписям на колпачках клавиш. Они находятся не сверху кнопок, не в том месте, по которому пользователь постоянно ударяет пальцами, а сбоку, со стороны, обращенной к пользователю.

Таким образом, просто и эффективно решается проблемы быстро стираемых надписей на клавишах, с которой через несколько месяцев после покупки клавиатуры сталкивается каждый пользователей, занимающийся набором текстов.

Кроме того, клавиатура очень компактная. Ее габариты составляют примерно две трети от стандартных размеров, хотя раскладка состоит из 68 клавиш. Подробнее с характеристиками периферийного устройства можно ознакомиться на сайте производителя.